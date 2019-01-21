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В Танзании в заповеднике установят камеры

Общество

Главные проблемы заповедника Микуми — гибель животных под колесами транспорта на трассе и от рук браконьеров

Морогоро, Танзания, 21 января 2019, 13:58 — REGNUM  Правительство Танзании через министерство природных ресурсов и туризма намеревается установить оборудование в заповеднике Микуми, в том числе и камеры. Главная цель — предотвратить браконьерство и гибель животных под колесами машин, сообщает газета Nipashe.

50-километровый участок международной трассы Дар-эс-Салам — Замбия проходит через заповедник Микуми, что представляет дополнительную опасность гибели животных на дороге. Также трасса позволяет браконьерам с легкостью проникнуть в заповедник.

18 января министр природных ресурсов и туризма Хамис Кигвангалла заявил, что основные проблемы заповедника Микуми — гибель животных под колесами машин и от рук браконьеров. В связи с этим министерством было принять решение установить камеры по всей территории заповедника.

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