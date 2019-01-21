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Омичам советуют избавиться от новогодних ёлок

Общество

Из соображений безопасности

Омичам советуют избавиться от новогодних ёлок
Цитата из м/ф «Щелкунчик». реж. Борис Степанцев.1973. СССР
Новогодняя елка

Омск, 21 января 2019, 13:44 — REGNUM  Омские спасатели посоветовали не держать новогодние ёлки в квартирах слишком долго. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 января, в ГУ МЧС России по Омской области, высохшая хвоя очень горюча, поэтому «ёлки-долгожители» создают опасность пожара.

«Это необходимо сделать, так как сухая хвоя при контакте с гирляндой представляет опасность возникновения пожара. Высохшее хвойное дерево вспыхивает буквально как фитиль», — объяснили в ведомстве.

Пожароопасны и искусственные ёлки. Более того, при горении синтетики выделяются токсичные вещества. Поэтому спасатели советуют не оставлять гирлянды без присмотра взрослых, выключать их, уходя из дома и перед сном.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным красноярского управления Роспотребнадзора, при выборе искусственной ёлки необходимо обратить внимание на огнестойкость материала. Качественные деревья изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, препятствующих воспламенению хвои. К ёлке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия.

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