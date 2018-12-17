Красноярцам рассказали, как правильно выбрать новогоднюю ёлку

Красноярск, , 10:41 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнародовало рекомендации по выбору новогодней ёлки. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, главное — определиться, какую ёлку выбрать: натуральную или искусственную, ведь и в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы.

Например, натуральная ёлка даёт приятный хвойный аромат, но простоять может максимум две-три недели, а затем начнёт осыпаться. Искусственное дерево может стоять сколько угодно и при этом иметь привлекательный вид, но при его покупке нужно задумываться о пожарной безопасности.

В Роспотребнадзоре объяснили, что нужно сделать для того, чтобы натуральное дерево простояло подольше. Нельзя вносить свежеприобретённое дерево с мороза сразу в тёплое помещение. От такого перепада температур может пострадать хвоя. Перед тем как поставить ёлку в ёмкость с водой, нужно очистить низ ствола от коры на 10−15 сантиметров. В ведро с водой, где будет стоять дерево, нужно добавить ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты.

При выборе ёлки нужно учитывать место в комнате, где она будет стоять. Высота срубленной ели измеряется по длине ствола — от места сруба до верха. Но высота макушки в расчёт не берётся. Выбирая дерево, нужно обратить внимание на его пушистость и симметричность. У хорошей ёлки хвоя должна быть ярко-зелёной и слегка маслянистой на ощупь. От неё должен исходить душистый аромат. Если дерево старое или обмороженное, его ветки будут ломаться с сухим треском.

На ёлочном стволе не должно быть плесени и грибков. Если на срезе ствола заметна тёмная каемка шириной в несколько сантиметров, такая ёлка очень скоро погибнет. При покупке дерева у продавца нужно спросить о месте вырубки и попросить фитосанитарный сертификат.

Простой способ проверить ёлку перед покупкой — взять её за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твёрдую поверхность. Если с ёлки осыпалось много иголок, её лучше вернуть.

Ёлки, которые были приобретены заранее, нужно хранить на улице или балконе. Если новогоднее дерево принято устанавливать заранее, то лучше отдать предпочтение сосне. Она пышнее и к тому же простоит дольше, чем ель. Утилизировать дерево в дальнейшем нужно на специально выделенных площадках для сбора крупногабаритных отходов.

Что касается искусственной ели, необходимо обратить внимание на огнестойкость материала. Качественные новогодние деревья всегда изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, препятствующих воспламенению хвои. К ёлке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, открытие главной городской ёлки Красноярска состоится 26 декабря. Высота новогоднего дерева в столице края — 55 метров.

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