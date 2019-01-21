В финал конкурса «Лидеры России» вышли 11 свердловчан

Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В Уральском федеральном округе по итогам полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в следующий этап вышли 11 участников из Свердловской области. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе организаторов конкурса АНО «Россия — страна возможностей».

Всего от УрФО в финальную часть конкурса были приглашены 29 участников. Из тех конкурсантов, которые набрали высокие баллы, но не вышли в финал будет сформирован лист ожидания.

«В случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист, выполнивший это условие конкурса, из листа ожидания», — сообщили организаторы.

Отметим, что помимо свердловчан в финал попали десять жителей Тюменской области, четыре из ХМАО, три из ЯНАО и один житель Южного Урала. Финальная часть конкурса, в котором соревноваться будут 300 самых перспективных участников, пройдёт в марте.

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Как сообщало, в прошлом полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России» участвовали 276 уральцев, большинство из которых представляли Свердловскую область. Тогда очный этап полуфинала по УрФО состоялся в начале декабря 2017 года, по итогам которого 30 конкурсантов от Урала вышли в финал, который прошёл в начале 2018 года в Москве.

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