Население Китая преодолело отметку в 1,395 млрд человек

Пекин, , 09:31 — REGNUM В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек, превысив 1,395 млрд человек, сообщили в Государственном статистическом управлении КНР.

Так, в прошлом году в КНР родились 15,23 млн человек, умерли — 9,93 млн. Темп прироста составил 3,81%. По последним данным, в стране проживают 681,8 млн женщин и 713,5 млн мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай испытывает серьезную проблему стремительного старения населения. Так, число людей старше 60 лет в Поднебесной достигло 241 млн человек в конце 2017 года, что составляет 17,3% от общей численности населения на тот момент.

Этот показатель к 2050 году достигнет 487 млн человек или треть от всего населения страны, полагают в Национальной рабочей комиссии по проблеме старения в КНР. Немалую роль в старении населения сыграла и отмененная недавно политика «одна семья — один ребенок», которая была направлена на недопущение перенаселения страны.

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