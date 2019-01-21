Понедельник, 21 Января 2019 года
07:52:27 МСК

Для предпринимателей Казахстана уменьшили платежи за медстрахование

Общество

Предприниматели начнут выплачивать взносы с 2020 года

Астана, 21 января 2019, 07:50 — REGNUM  В Казахстане индивидуальные предприниматели с 2020 года будут выплачивать в фонд социального медицинского страхования (ФСМС) 5% от 1,4-кратного размера минимальной заработной платы (МЗП). Об этом заявил директор алма-атинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

По его словам, новая норма выплат предусмотрена новыми поправками в закон об обязательном социальном медицинском страховании. Ранее индивидуальные предприниматели должны были начать выплачивать с 2020 года 5% от двукратного МЗП.

Отметим, в 2019 году норма отчислений за ОСМС закреплена только за работодателями Казахстана. В настоящее время ставка платежа составляет 1,5% от заработной платы работника.

Читайте также: Фонд медицинского страхования выплатил медорганизациям Астаны $182 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа здравоохранения в Казахстане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить