Для предпринимателей Казахстана уменьшили платежи за медстрахование

Астана, , 07:50 — REGNUM В Казахстане индивидуальные предприниматели с 2020 года будут выплачивать в фонд социального медицинского страхования (ФСМС) 5% от 1,4-кратного размера минимальной заработной платы (МЗП). Об этом заявил директор алма-атинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

По его словам, новая норма выплат предусмотрена новыми поправками в закон об обязательном социальном медицинском страховании. Ранее индивидуальные предприниматели должны были начать выплачивать с 2020 года 5% от двукратного МЗП.

Отметим, в 2019 году норма отчислений за ОСМС закреплена только за работодателями Казахстана. В настоящее время ставка платежа составляет 1,5% от заработной платы работника.

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