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Во Франции задержали около 300 участников протеста

Общество

Акция «желтых жилетов» состоялась в десятый раз

Париж, 21 января 2019, 04:57 — REGNUM  Около 300 человек были задержаны во Франции в ходе десятой по счету акции протеста «желтых жилетов». Об этом заявил госсекретарь при французском МВД Лоран Нуньес, передает BFM TV.

Нуньес назвал число задержанных огромным. Он добавил, что это соответствует насилию, которое исходило от некоторых лиц во время манифестаций.

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По оценкам полиции, 19 января, во время очередного субботнего протеста против политики правительства на улицы французских городов вышли 84 тыс. человек. Самые массовые акции прошли в Тулузе (10 тыс. человек) и Париже (7 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, манифестации во Франции в ряде случаев не обошлись без столкновений с полицией. Стражам порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

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Протесты во Франции
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