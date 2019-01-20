Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Москва, , 12:52 — REGNUM Известный в прошлом певец Андрей Губин рассказал, что в последние годы он страдает тяжелым заболеванием. Об этом он сообщил в эфире программы «Сегодня вечером» на Пером канале, которая вышла в эфир 19 января.

По словам Губина, в последний раз он выступал на большой сцене в 2005 году, на концерте в Кремлевском дворце. С тех пор он поет только в караоке. Певец заявил, что у него тяжелые болезни и по прогнозам врачей он уже должен был умереть, однако сдаваться Губин не собирается.

«По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — сказал Губин.

Певец пояснил, что из-за недуга он старается избегать публики, поскольку находится не в слишком хорошей физической форме и в его жизни «болячки сейчас преобладают».

«С утра до ночи я болею, и поэтому, естественно, я не особо себя показываю», — сказал он.

Также Губин рассказал, что живет он в Уфе и нигде не работает. У него есть средства, которые он заработал в прошлом. По расчетам Губина ему их хватит ещё лет на 10.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Губин страдает неврологическим заболеванием из-за которой у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз. В 90-х годах XX века Губин был популярным исполнителем. Известны такие его песни, как «Милая моя», «Зима-холода», «Мальчик-бродяга».