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Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной освобождения от фашистов

Общество

Ровно 75 лет назад Красная Армия освободила Великий Новгород от захватчиков

Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной освобождения от фашистов
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«Освобождение Новгорода», барельеф стелы «Город воинской славы». Великий Новгород

Москва, 20 января 2019, 12:34 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 20 января, на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков», — сказано в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин отметил, что Великий Новгород — это колыбель древнерусской государственности. Этот древний город всегда играл особую роль в истории России, в формировании традиций гражданственности и патриотизма.

Президент также считает, что Великий Новгород был надежным форпостом России на её северо-западных рубежах и сотни лет выдерживал натиск неприятеля.

И в 1941 году древние стены Великого Новгорода вновь осадил беспощадный враг. Оккупация Великого Новгорода длилась 883 дня и нанесла городу жестокий урон.

«В памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров Красной Армии, которые в январе 1944 года в ходе упорных боёв освободили Великий Новгород от захватчиков», — пишет президент России.

Он подчеркнул, что самого глубокого признания заслуживает подвижнический труд тех, кто возрождал Великий Новгород после разрушения. Эти люди сберегли для потомков российские духовные святыни, бесценные памятники истории и культуры.

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