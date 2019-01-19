Самый богатый гражданин Филиппин скончался в возрасте 94 лет

Манила, , 09:11 — REGNUM На Филиппинах в возрасте 94 лет скончался самый богатый человек этой страны — розничный магнат и почетный председатель компании SM Investments Corporation (SMIC) Генри Си. Об этом сегодня, 19 января, пишет издание The Philippine Star.

Заявление о смерти Си было распространено пресс-службой SMIC. Эту информацию также подтвердила семья бизнесмена. Си умер во сне, другие подробности не приводятся.

Генри Си был китайско-филиппинским бизнес магнатом. Он занимался созданием сетей розничной торговли, недвижимостью, банкингом.

В 2018 году журнал Forbes назвал Генри Си самым богатым человеком на Филиппинах. ЕГо состояние журнал оценивал в $18,3 млрд.