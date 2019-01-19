WP: Американские власти намерены наложить на Facebook крупный штраф

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM В США Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) может наложить штраф на социальную сеть рекордный Facebook. Об этом накануне, 18 января, пишет газета The Washington Post.

Напомним, что в 2018 году было против социальной сети Facebook было начато расследование сразу несколькими американскими ведомствами. ФКТ, а также еще несколько ведомств США, в том числе ФБР и Комиссию по ценным бумагам и биржам расследуют последствия передачи администрацией социальной сети личных данных около 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica.

Эти данные использовались Cambridge Analytica для того, чтобы создать алгоритм анализа политических предпочтений пользователей социальной сети. Этот алгоритм был необходим для облегчения рассылки политической рекламы избирателям с целью потенциально повлиять на их голоса.

Создатель Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгресса фактически признал, что действительно его компания передала огромный массив личных данных пользователей сторонней британской компании с целью создания алгоритма по влиянию на политические предпочтения пользователей соцсети.

Недавно ФКТ провела заседание, на котором обсуждалась возможность наложения на Facebook крупного штрафа по данному делу. Называлась цифра в $22,5 млн. именно столько в 2012 году заплатила компания Google за введение пользователей в заблуждение относительно практик отображения адресной рекламы в браузере Safari. При том, что сумма штрафа для Facebook ещё может многократно возрасти.