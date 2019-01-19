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В крещенские купели уже окунулись более 18 тысяч свердловчан

Общество

Из них 8 тысяч в Екатеринбурге

В крещенские купели уже окунулись более 18 тысяч свердловчан
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крещенские купания

Екатеринбург, 19 января 2019, 07:56 — REGNUM  В Свердловской области к 9:00 по местному времени места в крещенские купели окунулись более 18 тысяч человек. Из них 8 тысяч в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Всего по области действует 152 купели, из них 31 в Екатеринбурге. Почти все они оборудованы безопасными спусками и подходами, местами обогрева, также имеются точки с горячими напитками.

В местах купаний на дежурстве находятся бригады медиков, спасатели и сотрудники полиции. Всего безопасность обеспечивают около двух тысяч человек. Пока купания проходят без происшествий.

Читайте развитие сюжета: В Свердловской области не нашли несанкционированных купелей

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