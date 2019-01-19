Букмекеры оценили шансы России на победу в «Евровидении»

Москва, , 01:36 — REGNUM Согласно прогнозу букмекеров, шансы России на победу в конкурсе «Евровидение — 2019» вырастут до 30%, если страну будет представлять певец Сергей Лазарев, заявил директор по стратегическому развитию портала «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук агентству «Москва».

По его словам, при участии Лазарева шансы победить у России оцениваются в 30%. Шансы на победу у Франции и Швеции букмекеры оценили в 10%. Ткачук подчеркнул, что эти оценки являются предварительными и ближе к началу конкурса могут измениться радикально.

Напомним, в 2019 году конкурс «Евровидение» пройдет в Израиле с 13 по 18 мая. В конкурсе примут участие 42 страны, что на одну страну меньше, чем в 2018 году. Отмечается, что по финансовым соображениям от участия в конкурсе отказалась Болгария.