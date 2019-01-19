Конкурс «Детское Евровидение — 2019» пройдет в Кракове

Варшава, , 01:26 — REGNUM Песенный конкурс «Детское Евровидение — 2019» будет проходить в польском Кракове, заявил гендиректор Европейского вещательного союза (организатор конкурсов «Евровидение») Ноэль Керран в эфире польского телевидения.

«Это будет фантастическое событие, которое состоится в Кракове. Жду не дождусь», — заявил он.

В прошлом, 2018 году, конкурс проходил в Минске. Победу на конкурсе одержала польская исполнительница 13-летняя Роксана Венгель.

Согласно правилам конкурса, страна-победитель не получает автоматически право проводить его у себя в стране в следующем году, в отличие от обычного «Евровидения».