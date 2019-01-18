Twitter заявил об устранении сбоя, изменявшего настройки приватности

Сан-Франциско, США, , 19:58 — REGNUM Администрация сервиса микроблогов Twitter заявила о выявлении и устранении проблемы в работе приложения, существовавшей с осени 2014 года. Соответствующее сообщение распространил центр поддержки Twitter.

Как уточняется, сбой касался работы приложения для устройств на базе операционной системы Android.

Вследствие некорректной работы функции «Защита твитов» в настройках конфиденциальности могла самопроизвольно отключаться при внесении изменений в учётную запись, например, при смене пользователем адреса электронной почты.

В результате этого приватные записи пользователей оказывались доступными даже для тех, кто не значился в списке их подписчиков, а также поисковым машинам.

Уточняется, что пользователей десктопной версии, а также владельцев iOS-устройств данная проблема не затронула.

В настоящее время работа приложения исправлена, тем не менее администрация Twitter рекомендовала пользователям проверить свои текущие настройки.