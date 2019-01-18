Пятница, 18 Января 2019 года
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Twitter заявил об устранении сбоя, изменявшего настройки приватности

Общество

Проблема в работе Android-приложения существовала более четырёх лет

Сан-Франциско, США, 18 января 2019, 19:58 — REGNUM  Администрация сервиса микроблогов Twitter заявила о выявлении и устранении проблемы в работе приложения, существовавшей с осени 2014 года. Соответствующее сообщение распространил центр поддержки Twitter.

Как уточняется, сбой касался работы приложения для устройств на базе операционной системы Android.

Вследствие некорректной работы функции «Защита твитов» в настройках конфиденциальности могла самопроизвольно отключаться при внесении изменений в учётную запись, например, при смене пользователем адреса электронной почты.

В результате этого приватные записи пользователей оказывались доступными даже для тех, кто не значился в списке их подписчиков, а также поисковым машинам.

Уточняется, что пользователей десктопной версии, а также владельцев iOS-устройств данная проблема не затронула.

В настоящее время работа приложения исправлена, тем не менее администрация Twitter рекомендовала пользователям проверить свои текущие настройки.

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