Обманутые дольщики встречают Медведева у администрации Кубани

Краснодар, , 15:44 — REGNUM Дольщики жилищного комплекса «Кино» собрались рядом со зданием администрации Краснодарского края 18 января — чтобы снова обратить внимание власти на свои проблемы. Об этом сообщается в группе «Центр онлайн» «ВКонтакте».

Отметим, что сегодня, 18 января, в Краснодаре ждут приезда председателя правительства РФ Дмитрия Медведева: он должен провести совещание по вопросам развития производства сельхозтехники, а также встретиться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край входит в число наиболее проблемных российских регионов по числу дольщиков. На середину января 2019 года в реестре обманутых дольщиков региона официально числится 2 тыс. 843 человека.

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