Жители Екатеринбурга протестуют против отмены автобусного маршрута №024

Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM Закрытие одной из самых популярный линий общественного транспорта в Екатеринбурге — автобусного маршрута №024 — вызвало недовольство горожан. Жители столицы Свердловской области собирают подписи с требованием вернуть автобусы на линию. Об этом сообщает ОТР.

Под обращением, которое инициативная группа от четырёх микрорайонов передала в мэрию, подписями поставили свыше 800 человек.

Напомним, автобусы на линии, которая связывала два противоположных района, проезжала через весь город, включая центр, перестали ходить с 1 января 2019 года. Транспорт курсировал с коротким интервалом и практически в любое время был заполнен пассажирами. Как пояснили в администрации, у компании-перевозчика закончился срок договора с городом. К тому же №024, якобы повторял путь следования нескольких других маршруток.

Теперь, жалуются горожане, чтобы добраться до нужного места, придётся делать две-три пересадки, и за каждую платить по 28 рублей.

«У меня пособие 6 тысяч — получаю на троих детей. То есть с двумя пересадками у меня все пособие уйдёт только на вот эти пересадки», — сетует жительница Екатеринбурга Варвара Ануфриева.

В администрации пообещали рассмотреть обращение в течение положенных по закону 30 календарных дней со дня регистрации.