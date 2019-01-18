В Алма-Ате планируют приобрести 200 новых городских автобусов

Алма-Ата, Казахстан, , 12:26 — REGNUM Власти Алма-Аты планируют приобрести 200 новых автобусов на газе для городских маршрутов, сообщили 18 января в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

К транспортным средствам предъявляются особые требования: автобусы должны быть вместительными, низкопольными, оснащены кондиционерами, видеокамерами и пандусами для инвалидов.

В администрации Алма-Аты напомнили, что в 2018 году в рамках реализации городской транспортной реформы было закуплено 479 новых автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года на городские маршруты Чимкента планируется запустить 300 новых автобусов Ankai, выпущенных на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Кустанае.

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