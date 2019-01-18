Пятница, 18 Января 2019 года
12:27:00 МСК

В Алма-Ате планируют приобрести 200 новых городских автобусов

Общество

В 2018 году было закуплено 479 новых автобусов

Алма-Ата, Казахстан, 18 января 2019, 12:26 — REGNUM  Власти Алма-Аты планируют приобрести 200 новых автобусов на газе для городских маршрутов, сообщили 18 января в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

К транспортным средствам предъявляются особые требования: автобусы должны быть вместительными, низкопольными, оснащены кондиционерами, видеокамерами и пандусами для инвалидов.

В администрации Алма-Аты напомнили, что в 2018 году в рамках реализации городской транспортной реформы было закуплено 479 новых автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года на городские маршруты Чимкента планируется запустить 300 новых автобусов Ankai, выпущенных на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Кустанае.

Читайте ранее в этом сюжете: 300 новых автобусов выйдет на маршруты в Чимкенте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить