Немецкие пивовары предприняли меру против пивного живота

Берлин, , 11:01 — REGNUM В Германии в скором будущем любители пива смогут узнать калорийность напитка, посмотрев на этикетку, передает канал n-tv 18 января.

Союз немецких пивоваров и Ассоциация частных пивоварен Германии сообщили, что на добровольной основе намерены обеспечить информацией о калорийности все виды пива и пивных напитков. Маркировка будет вводиться постепенно, начиная с этого года.

Ранее такой шаг отстаивала Европейская комиссия. Согласно опросу института INSA от имени Союза немецких пивоваров, 52% потребителей хотели бы, чтобы информация о калорийности содержалась на этикетках всех алкогольных напитков, включая пиво, виски, вино.