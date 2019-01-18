Снег на дорогах Ленобласти убирают около тысячи единиц спецтехники

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:04 — REGNUM В очистке от снега региональных автодорог Ленинградской области задействовано 600 единиц спецтехники. За минувшие сутки, когда в регион пришел сильный снегопад, дорожниками использовано 17 тонн реагентов и две тысячи кубометров песко-соляной смеси. Об этом рассказали 18 января в пресс-службе правительства Ленобласти.

За сутки от снега и наледи очищено 20 тысяч километров региональных дорог и обочин. В Дорожном комитете Ленобласти создан оперативный штаб, отслеживающий выполнение работ.

Как сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое отвечает за состояние федеральных трасс в петербургском регионе (в том числе КАД Петербурга), для ликвидации последствий снегопада на таких трассах в Санкт-Петербурге и Ленобласти 17 января дорожники задействовали 367 единиц техники и 750 сотрудников подрядных организаций. За сутки израсходовано на обработку проезжих частей 1864 кубометра пескосоляной смеси, 1110 тонн соли (из них 690 тонн соли — на КАД).

По данным синоптиков, 18 января в течение дня в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет идти снег, возможны метели. Высота свежевыпавшего снега составит 5−10 см, местами 12−15 см. На дорогах сохранится сложная обстановка, водителей просят проявлять максимальную внимательность и осторожность.

Напомним, что вечером 17 января на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти при столкновении двух автомобилей погибли молодая женщина и ее полугодовалая дочь. Мужчина получил тяжелые травмы. В тот же день на региональной трассе Санкт-Петербург — Морье при ДТП погибла женщина-водитель малолитражки.

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