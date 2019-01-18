Медики констатировали серьезность вспышки хантавируса в Аргентине

Эпуйен, Аргентина, , 10:26 — REGNUM Вспышку смертельного хантавируса в аргентинской провинции Чубут Ассоциация инфекционистов Аргентины квалифицирует как «серьезную» и «редкую», передает канал TeleSur.

К 17 января органы здравоохранения зарегистрировали 11 погибших в результате болезни и 30 зараженных. Еще один человек скончался в Чили после поездки в Аргентину.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на сегодняшний день не существует вакцины против хантавирусов, а также не разработано методов лечения. В группу хантавирусов входят несколько вирусов, передаваемых человеку от грызунов. Заражение происходит при контакте с животным или его фекалиями, через укусы, а также воздушно-капельным путем при нахождении рядом с зараженными.

Симптомы болезни можно спутать с проявлениями гриппа: заболевший страдает от лихорадки, озноба, ломоты в теле, болезнь сопровождается рвотой, тошнотой, диареей.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания была зафиксирована в городе Эпуйен в конце ноября 2018 года. Заразившийся при чистке сарая мужчина посетил празднование дня рождения и заразил присутствующих гостей. В городе объявлен карантин.

С 2013 по 2018 год во всей Аргентине от хантавируса погибли 111 человек. Число летальных исходов среди случаев заболевания составило 18%. В этот раз отмечена повышенная летальность.

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