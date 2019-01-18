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Эрбиль: большинство похищенных террористами езидов находятся в Сирии

Общество

Курды разрабатывают план по их спасению

Багдад, 18 января 2019, 09:46 — REGNUM  Глава управления правительства Иракского Курдистана по делам похищенных езидов Хусейн Каиди заявил, что большинство езидов, похищенных террористами, в настоящее время находятся в Сирии, сообщает 18 января Kurdistan.ru.

В настоящее время курдское правительство занимается разработкой планов по спасению религиозной группы, наиболее пострадавшей от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Большинство из них сейчас находится в Сирии. Мы разрабатываем план по их спасению, но сроки его претворения в жизнь зависят от разных факторов», — отметил Каиди.

Напомним, начиная с 2014 года, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили обширные территории в Сирии и Ираке, от их рук погибли тысячи мирных жителей, многие были взяты в заложники, среди них 6 тыс. 417 езидов.

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