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Главу украинских раскольников официально «интронизируют» в день рождения

Общество

Епифаний пригласил посетить церемонию руководителя украинских греко-католиков

Киев, 18 января 2019, 09:46 — REGNUM  Обряд интронизации (возведения) главы раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифания состоится 3 февраля 2019 года. Об этом он заявил 17 января, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля», — заявил Епифаний.

Он также пригласил на церемонию лидера Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука.

Отметим, 3 февраля Епифанию исполнится 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе ПЦУ томос об автокефалии.

Лидеров крупнейших раскольничьих структур, которые вошли в ПЦУ, в Стамбул не позвали из-за одиозного поведения бывшего главы раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарета.

Читайте также: Украинских раскольников не позвали на вручение томоса из-за Филарета — УАПЦ

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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