Убийцу внучки Моргана Фримена отправили в тюрьму на 20 лет

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM В США вынесен суровый приговор убийце актрисы Идины Хайнс — приёмной внучки известного голливудского актёра Моргана Фримена. Об этом сообщил на своем сайте окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс — младший. На скамье подсудимых оказался бойфренд девушки Ламар Дэвенпорт.

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Приговор был зачитан 17 января. Служители Фемиды приговорили злоумышленника за зверское убийство женщины к 20 годам тюрьмы. Установлено, что преступление он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Первоначально Дэвенпорт обвинялся в умышленном убийстве второй степени. Однако позднее статья была переквалифицирована на менее тяжкую — непреднамеренное убийство первой степени.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Идину Хайнс произошло 16 августа 2015 года средь бела дня. По словам очевидца, мужчина набросился на неё со словами об изгнании дьявола, после чего нанёс женщине несколько ударов ножом. Жертва «экзорциста» была доставлена в одну из больниц Гарлема, где вскоре скончалась.

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