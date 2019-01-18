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Лесное агентство Танзании призывают приостановить выдачу лицензий

Общество

В области Линди наблюдается рост незаконной вырубки и контрабандной торговли лесными ресурсами

Лесное агентство Танзании призывают приостановить выдачу лицензий
Вырубка леса

Линди, Танзания, 18 января 2019, 07:54 — REGNUM  Правительство области Линди требует временно прекратить выдачу новых лицензий на вырубку лесов, сообщает газета Mtanzania.

Об этом на пресс-конференции заявил глава области Линди Годфрей Замби.

Замби рассказал, что требование вызвано ростом нелегальной вырубки лесов в области, а также использованием просроченных лицензий, все эти факторы становятся причиной контрабандной торговли.

«Я знаю, что Лесное агентство (TFS) — государственный институт, и я как член администрации правительства и защитник лесов моей области требую глав всех провинций области не выдавать новые лицензии на вырубку лесов до тех пор, пока мы не пересмотрим список тех, кому лицензия уже выдана», — заявил Замби.

В ходе последнего патруля по округу Линди было отмечено множество случаев опустошения лесов, и если этот процесс не остановить, то леса совсем исчезнут.

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