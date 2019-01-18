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БГТУ и Университет Дельта обсудили реализацию научных проектов

Общество

Российский и египетский вузы планируют реализовать совместные учебные курсы

БГТУ и Университет Дельта обсудили реализацию научных проектов
Черкасский Андрей © ИА REGNUM
БГТУ им. В.Г. Шухова. Белгород

Белгород, 18 января 2019, 07:35 — REGNUM  Осуществление совместных научных, образовательных и инновационных проектов в рамках подписанного ранее меморандума обсудили ректор Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев и представители университетов Дельта и Даманхур (Египет). Об этом сообщила пресс-служба российского вуза.

Делегацию из Египта представляли ректор университета Дельта Яхья Абделазим Ибрахим Эльмашад и профессор университета Даманхур доктор Хуссейн Али Мохамед Мотавех. Стороны обсудили подготовку совместных учебных курсов и программ для включенного обучения российских и египетских студентов, проведение совместных научных конференций, семинаров, студенческий и преподавательский обмен, реализацию двойных дипломов, работу по направлениям бакалавриата и магистратуры.

В вузе напомнили, что в 2018 году университет посетило более 20 зарубежных делегаций из Сирии, Марокко, Германии, Сербии, Китая, Узбекистана, Франции, а также представители Ассоциации арабских университетов и посольств иностранных государств в РФ. Подписано 15 международных соглашений о сотрудничестве в области образования, науки и культуры.

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