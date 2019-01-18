МВД Молдавии одобряет нарушение закона против русскоязычных граждан

Кишинёв, , 05:09 — REGNUM Молдавский совет по борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства признал нарушением закона отказ дорожного полицейского говорить с задержанным водителем на русском языке. Как передает ИА REGNUM, в совете отреагировали на скандальный инцидент, вызвавший полемику в соцсетях и тысячи русофобских комментариев.

В совете отметили, что полицейский нарушил закон «О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций», согласно которой лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право свободно использовать родной язык и в письменной, и в устной форме и получать информацию на этом языке.

В совете также призвали госструктуры не поддерживать дискриминационное поведение сотрудников, ведущее к расколу в обществе. В МВД Молдавии, напомним, ранее одобрили действия своего сотрудника, демонстративно отказавшегося говорить с водителем из Гагаузии на русском языке, который в Молдавии является языком межнационального общения.

Видеозапись инцидента вызвала большой резонанс в молдавских соцсетях. Там появились сотни комментариев с одобрением действий полицейского, его назвали «героем» и призывали следовать его примеру. Дошло и до прямых призывов к расправе над русскоязычными согражданами.

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