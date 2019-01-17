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Около 90 авиарейсов отменено и задержано в Москве из-за снегопада

Общество

Ранее МЧС предупредило о метелях и гололедице в столице

Москва, 17 января 2019, 22:40 — REGNUM  Десятки авиарейсов отменено и задерживается в аэропортах Москвы вечером 17 января из-за сильного снегопада в столичном регионе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов и 19 рейсов задержано. В «Домодедово» отменено девять рейсов и четыре рейса задержано. В «Шереметьево» задерживается 48 авиарейсов.

Напомним, ранее сегодня МЧС предупредило о снегопадах, сильном ветре и метелях в столице. Сообщалось, что местами также возможна гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС предупредили о сильном снегопаде и гололедице в Москве

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