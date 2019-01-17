Чиновников научат взаимодействовать с НКО и волонтерами

Москва, , 19:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» разработать специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года.

«Правительству РФ обеспечить разработку при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2019 года.

В ходе заседания Госсовета глава государства обратился к собравшимся в Кремле с предложением помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Ассоциация волонтёрских центров в 2019 году планируют запустить совместную образовательную программу по добровольчеству.

Программа будет рассчитана на добровольцев, организаторов добровольчества, сотрудников и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и органов государственной власти.

«Совместно с Ассоциацией волонтёрских центров мы разработаем комплекс обучающих и просветительских программ. Они будут включены в программы образовательных и научных организаций и ориентированы на профессии, связанные с работой с людьми — врачей, педагогов, социальных психологов, госслужащих. Это поможет им еще на этапе обучения узнать об особенностях работы с добровольческими организациями и социально ориентированными НКО», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров по итогам Госсовета в декабре 2018.

Алексей Комиссаров также добавил, что в настоящее время платформа «Россия — страна возможностей» объединяет такие проекты в сфере волонтерства, как всероссийский конкурс «Доброволец России», акция признательности «Благодарю», благотворительный проект «Мечтай со мной» и другие.