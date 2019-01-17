Фигурант по делу «Сети» в Петербурге приговорен по статье о терроризме

Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Московский окружной военный суд на выездном судебном заседании в Ленинградском окружном военном суде в Санкт-Петербурге 17 января рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Игоря Шишкина, обвинявшегося в причастности к террористической организации «Сеть».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Шишкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ — «Участие в террористическом сообществе». Шишкину назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что максимальное наказание за указанное преступление — до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные по делу «Сети» ранее жаловались на пытки, и глава СПЧМихаил Федотовпопросил российского лидера посодействовать в разрешении ситуации.

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