Троих жителей Дагестана разыскивают по делу о махинациях на 119 млн рублей

Махачкала, , 15:22 — REGNUM Трое жителей Дагестана объявлены в международный розыск по уголовному делу о махинациях на таможенном посту города Махачкалы. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, созданном для уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 119 млн рублей, пишет 17 января «Коммерсантъ».

Напомним, фигурантами данного уголовного дела являются 14 человек — руководители Махачкалинского таможенного поста, должностные лица ГИБДД Дагестана, а также иные жители республики. Следствие считает, что участники группы в период с 2012 по 2014 год осуществили ввоз в Россию 90 дорогостоящих иномарок (таких, как Porsche Cayenne GTS, BMW M6, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes G 500, Mazda CX-7) и автоприцепов. В дальнейшем все они были незаконно поставлены на государственный учет без уплаты таможенных платежей, после чего автомобили выставлялись на продажу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отдельное производство было выделено дело в отношении бывшего главного инспектора Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, которого следствие называет организатором той самой преступной группы. Два дня назад, 15 января, генеральная прокуратура России утвердила в отношении него обвинительное заключение и передала дело для рассмотрения в Советский районный суд города Махачкалы. Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.