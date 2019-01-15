Таможенник из Дагестана незаконно ввозил в Россию дорогие автомобили

Махачкала, , 09:04 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении бывшего главного инспектора Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни. Ему инкриминируют создание преступного сообщества для уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 119 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, злоумышленник в 2012 году создал преступную группу из 14 человек. В неё также входили другие руководители Махачкалинского таможенного поста, в том числе начальник и его первый заместитель, должностные лица ГИБДД Дагестана, а также ряд жителей республики.

В период до 2014 года сообщники осуществили ввоз в Россию 90 дорогостоящих транспортных средств и автоприцепов. Все они в дальнейшем были незаконно поставлены на государственный учет, тем самым фигуранты дела уклонились от уплаты таможенных платежей.

Дело, по которому проходит обвиняемый, выделено в отдельное производство и передано для рассмотрения в Советский районный суд города Махачкалы. В отношении других соучастников преступления расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM , в ноябре 2018 года фигурантом уголовного дела стал начальник отделения специальных таможенных процедур Махачкалинского таможенного поста. Он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Дагестану при получении взятки в размере 55 тысяч рублей.

Как полагает следствие, деньги сотрудник таможни потребовал от владельца автомобиля «Lexus» за якобы содействие в снятии ограничений на транспортное средство, в оформлении таможенного транзита и оплаты расходов на него. Однако полномочия задержанного не распространялись на данную сферу и оказать содействие в вышеназванном он никак не мог.

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