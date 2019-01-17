В декабре 2018 года солнца в Москве было больше в 120 раз, чем в 2017-м

Москва, , 14:36 — REGNUM Последний месяц 2018 года в Москве был в десятки раз более солнечным, чем первый месяц зимы годом ранее.

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Как сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, декабрь 2017 года выдался очень хмурым и тусклым. Солнце появлялось на небе в общей сложности всего на шесть минут.

«Декабрь 2018 года оказался светлее предыдущего в 120 раз. Солнышка было гораздо больше, оно светило целых 12 часов», — приводит ТАСС слова главного синоптика России.

Как сообщало ИА REGNUM, самым солнечным и теплым в Москве за последние 100 лет в 2018 году стал сентябрь. В первый месяц осени солнце светило в течение 206 часов, при этом норма — 147 часов. Это сказалось и на температуре, которая была на 3,8 градуса выше нормы.

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