Содержание сахаридов в южнокорейских леденцах с витаминами превышает норму

Сеул, , 12:55 — REGNUM Содержание сахаридов в леденцах с витаминами в Южной Корее сильно завышено, сообщает MSN.

Потребители обеспокоены, что чрезмерное употребление сахара может привести к ожирению, а также к другим заболеваниям в более позднем возрасте.

Агентство по защите прав потребителей Республики Корея провело исследование 20 видов леденцов с витаминами для детей, продаваемых в интернет — магазинах Южной Кореи.

В ходе исследования было выявлено, что вес одного леденца варьируется от 1,1 до 1,43 грамм, а содержание сахаридов в нём — от 1 до 1,39 грамм. В результате содержание сахаридов в одной порции составляло 10−28% от рекомендуемой суточной нормы (37,5 г).

Кроме того, в 9 видах, классифицируемых как простые конфеты, указано содержание сахара, однако на других 11 эта информация отсутствовала, несмотря на классификацию «полезные для здоровья». Так же на упаковке 5 видов леденцов не было указано содержание каких-либо питательных элементов, а на других 10 были указаны лактобактерии, однако их количество не было известно. Все 20 видов леденцов с витаминами также были проверены на наличие микроорганизмов и тяжелых металлов.

Агентство по защите прав потребителей Республики Корея просят потребителей контролировать количество употребляемой пищи, чтобы избежать чрезмерного потребления сахаридов, а также предлагают Корейскому Управлению по контролю качества продуктов и лекарств усилить надзор за маркировкой продуктов питания.