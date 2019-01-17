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В Facebook и Instagram удален ряд страниц и аккаунтов из-за связей с РФ

Общество

За ними стояли группы из России и Украины

Вашингтон, 17 января 2019, 12:44 — REGNUM  Компания Facebook Inc заявила 17 января об удалении целого ряда страниц, аккаунтов и групп, уличенных в скоординированном и неестественном поведении в Facebook и Instagram, сообщает британское агентство Reuters.

В компании подчеркнули, что за их деятельностью стояли две группы: одна из России, а вторая с Украины.

«Мы не установили каких-либо связей между этими группами, но они применяли схожую тактику, создавая сети аккаунтов и вводя в заблуждение других пользователей относительно того, кто они и что делают», — отметил в Facebook.

Напомним, в конце прошлого года вице-президент компании Ричард Аллан заявил, что регулированием публикаций на русском языке и языках стран Прибалтики будет заниматься специальное отделение в Латвии.

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