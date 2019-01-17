В школьную программу Казахстана предложили внедрить основы ЗОЖ

Астана, , 11:59 — REGNUM Депутат Сената парламента Казахстана Сауле Айтпаева предложила ввести в школьную программу новый предмет: «основы здоровья и здорового образа жизни», сообщает 17 января агентство «КазТАГ».

Сенатор направила запрос министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову и министру образования Ерлану Сагадиеву. В своем обращении Айтпаева перечислила негативные факторы, влияющие на здоровье детей, и признаки низкого уровня здоровья среди детей.

Сенатор предложила разделить новый предмет на четыре блока: «основы гигиены», «в здоровом теле здоровый дух», «это должен знать каждый» и «основы планирования семьи».

Отметим, среди основных проблем здоровья подростков Айтпаева назвала раннюю беременность. Сенатор считает, что основной причиной ранней половой жизни и раннего материнства является отсутствие знаний в вопросах половой культуры и контрацепции.

Напомним, 5 июня 2017 года издание Catholic Herald опубликовало результаты исследования Девида Патона (David Paton) из Бизнес-школы Ноттингемского университета и Лайема Райта (Liam Wright) школы здоровья и сопутствующих исследований Университета Шеффилда. Исследователи пришли к выводу, что после сокращения финансирования программы сексуального просвещения с 2009 по 2014 год подростковая беременность снизилась на 42,6%.

Читайте также: Европейский опыт: «Секспросвет привёл к противоположным результатам»