Саудовская Аравия выделила России квоту на совершение хаджа в 2019 году

Эр-Рияд, , 11:54 — REGNUM В 2019 году квота для паломников из России на совершение хаджа составила 20 500 человек. Договор об этом заключен между Россией и Саудовской Аравией. В ближайшее время рабочая группа по совершению хаджа распределит квоты по субъектам РФ. Об этом ИА REGNUM 17 января сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

По его словам члена российской делегации, председателя комитета по хаджу Республики Ингушетия Ахмеда Теркакиева, российская делегация выдвинула предложение о выделении дополнительной квоты на 5000 паломников. Отправка верующих в Саудовскую Аравию в 2019 году начнется в июле.

Напомним, в 2018 году России было выделено Королевством Саудовская Аравия 20 500 мест на совершение хаджа. Большая часть квоты досталась субъектам Северного Кавказа, в том числе Дагестану — 8600 мест, Чечне — 2600, Ингушетии — 1400, Кабардино-Балкарии — 400, Карачаево-Черкесии — 360.

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