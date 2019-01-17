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На карантин ушло 14% школьников Киева

Общество

Более 40 тыс. детей отсутствуют в школах

Киев, 17 января 2019, 11:45 — REGNUM  В 13 школах Киева частично объявлен карантин, сообщили 17 января «Украинские новости».

Всего в школах по разным отсутствуют 40 тыс. 700 детей, рассказали в Госпродпотребслужбе.

Наибольшее число классов (149) закрыто в Оболонском районе Киева. На карантин также ушли отдельные классы школ Святошинского и Печерского районов Киева.

Напомним, за минувшую неделю гриппом на Украине заболело свыше 176 тыс. человек, из них более половины — дети.

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Грипп, ОРЗ
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