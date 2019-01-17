За вторую неделю 2019 года гриппом заболели более 176 тыс. жителей Украины

Киев, , 10:47 — REGNUM За минувшую неделю на Украине заболели гриппом 176 381 человек, заявили 17 января в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил официальный сайт организации.

Среди заболевших 51,8% составляют дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с показателями предыдущей недели, уровень заболеваемости вырос на 20%. Интенсивный уровень заболеваемости составляет 458,2 человека на 100 тыс. населения.

В общем по Украине заболеваемость меньше эпидемиологического порога на 11,7%, однако этот показатель превышен в четырёх областях страны — Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине зафиксированы два смертельных случая гриппа — в Запорожье скончался полуторамесячный малыш, а в Житомире — пожилой мужчина.

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