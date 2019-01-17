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МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Подмосковье

Общество

В регионе ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 13-18 м/с

МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Подмосковье
Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

Красногорск, 17 января 2019, 11:08 — REGNUM  Жителям Подмосковья следует обратить внимание — в регионе с утра до вечера 17 января ожидаются снег, метель и гололедица. Об этом со ссылкой на данные Росгидромета сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

«С 09:00 до 21:00 17 января по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в регионе ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 13−18 м/с. Кроме того, в Подмосковье будет идти снег, местами сильный, возможны метель и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили, что днем 17 января погода в Москве будет потенциально опасной. Синоптики предупредили о сильном ветре, снегопадах и метели в столице России.

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