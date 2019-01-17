Четверг, 17 Января 2019 года
07:35:33 МСК

В Москве — метель: объявлен «жёлтый» уровень опасности 17 января

Общество

Синоптики предупредили о сильном ветре, снегопадах и метели в столице и области

Москва, 17 января 2019, 07:35 — REGNUM  Днем 17 января погода в Москве будет потенциально опасной. Сообщение об этом опубликовано Гидрометцентром РФ.

Синоптики предупредили о сильном ветре, снегопадах и метели в столице и области. Предупреждение действует с 9:00 в течение 12 часов. Потенциальный уровень опасности маркируется желтым цветом на прогностической карте.

В Москве 17 ожидается облачность, мороз от — 3 до — 1 градуса. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице январские холода сменились оттепелью.

Читайте также: Гидрометцентр: крещенские морозы в Москве будут слабыми

Читайте ранее в этом сюжете: Первая январская оттепель пришла в Москву

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить