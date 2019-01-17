В Москве — метель: объявлен «жёлтый» уровень опасности 17 января

Москва, , 07:35 — REGNUM Днем 17 января погода в Москве будет потенциально опасной. Сообщение об этом опубликовано Гидрометцентром РФ.

Синоптики предупредили о сильном ветре, снегопадах и метели в столице и области. Предупреждение действует с 9:00 в течение 12 часов. Потенциальный уровень опасности маркируется желтым цветом на прогностической карте.

В Москве 17 ожидается облачность, мороз от — 3 до — 1 градуса. Снег, местами сильный, метель и гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице январские холода сменились оттепелью.

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