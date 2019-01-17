В Госдуме возмущены услугой «Почты России» по спаиванию населения

Москва, , 10:22 — REGNUM В Госдуме осудили расширение ассортимента услуг «Почты России», которая стала продавать пиво в своих отделениях.

«Почта России расширяет ассортимент услуг. Фантазии хватило лишь на продажу пива через свои отделения. Безумные головы намеренно спаивают население, в первую очередь молодёжь, у которой этот пенный напиток итак пользуется огромной популярностью», — отметил депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) в Facebook.

Неужели нельзя было поднапрячь мозги и придумать что-то действительно нужное, особенно для жителей глубинки, возмущен парламентарий.

«В деревнях Почта остаётся центром жизни и местом для встреч. Чудовищная история», — дал оценку депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Почта России» продает слабоалкогольные напитки в 3,2 тыс. почтовых отделениях по всей России. Таким образом оператор пытается повысить рентабельность.