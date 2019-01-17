В ОНК рассказали о здоровье обвиняемого в подготовке теракта жителя Украины

Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Состояние здоровья гражданина Украины Павла Гриба, который содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону по обвинению в подготовке теракта, позволяет ему находиться под стражей. Об этом 17 января сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашес.

«Препятствий содержания под стражей по состоянию здоровья у него нет», — цитирует ТАСС Петрашеса.

По его словам, жалоб на условия содержания, оказание медпомощи и отношение со стороны сотрудников СИЗО у него не было.

Напомним, по версии следствия, 20-летний Павел Гриб, являясь приверженцем украинских радикальных националистов, склонял через интернет свою знакомую жительницу Краснодарского края к подрыву бомбы на выпускной линейке в школе Сочи. В настоящее время обвиняемый содержится в СИЗО.

Читайте также: ЕС требует освободить гражданина Украины, обвиняемого в подготовке теракта