Daily Monitor Uganda: Больницы в Уганде работают без электричества и воды

Масинди, Уганда, , 09:39 — REGNUM Некоторые больницы в округе Масинди, работающие в ужасающих условиях, обратились за срочной помощью к правительству Уганды. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Система освещения при помощи солнечных батарей не работает из-за технических неполадок, электричества в больнице нет.

Работники больниц в округе Масинди используют фонарики для приема родов и работы в ночную смену, также не хватает воды.

«Мы провели 6 месяцев без воды и света в больнице Китаньята II», — сообщает Джозеф Богере, ординатор больницы Китаньята.

Помощник главного административного сотрудника Фред Кисембо заявил, что администрация округа Масинди приняла проект обеспечения каждой больницы водой. Тем не менее проект все еще не был выполнен.

«Представьте себе женщину, рожающую в темноте и без воды, давайте мы в первую очередь улучшим условия в наших больницах, прежде чем мы будем делать что-либо еще», — заявил Кисембо.