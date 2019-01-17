Четверг, 17 Января 2019 года
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В Белгородской области у ветерана войны забрали обратно подарки

Общество

«Дальше бабушка со слезами говорила, что ей было очень обидно»

Белгород, 17 января 2019, 04:07 — REGNUM  О позорном инциденте с участием чиновников в поселке Разумном (Белогородская область) сообщила местная жительница Леся Кравцова в социальной сети «ВКонтакте», передает fonar.tv.

По словам жительницы Разумного, скандальная ситуация произошла с ее прабабушкой Лидией Новосельцевой, ветераном Великой Отечественной войны. Представители администрации сначала подарили ей подарок, а затем забрали назад.

«К ней пришли и начали поздравлять: «Дорогая…» и назвали не её имя, но в этот момент уже успели вручить пакет с подарком и цветы. Бабушка сказала, что это не она, и «вы ошиблись». Они забрали пакет, извинились, но оставили ей букет и ушли совершенно в другой подъезд, — написала Кравцова. — Дальше бабушка со слезами говорила, что ей было очень обидно, давно не поздравляли. И тут такая история».

Уточняется, что извинения ветерану из администрации поступило только после новогодних праздников. Это произошло после публикации Кравцовой в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российской вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране осталось 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В России осталось 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

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Скандалы с участием чиновников
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