В Белгородской области у ветерана войны забрали обратно подарки

Белгород, , 04:07 — REGNUM О позорном инциденте с участием чиновников в поселке Разумном (Белогородская область) сообщила местная жительница Леся Кравцова в социальной сети «ВКонтакте», передает fonar.tv.

По словам жительницы Разумного, скандальная ситуация произошла с ее прабабушкой Лидией Новосельцевой, ветераном Великой Отечественной войны. Представители администрации сначала подарили ей подарок, а затем забрали назад.

«К ней пришли и начали поздравлять: «Дорогая…» и назвали не её имя, но в этот момент уже успели вручить пакет с подарком и цветы. Бабушка сказала, что это не она, и «вы ошиблись». Они забрали пакет, извинились, но оставили ей букет и ушли совершенно в другой подъезд, — написала Кравцова. — Дальше бабушка со слезами говорила, что ей было очень обидно, давно не поздравляли. И тут такая история».

Уточняется, что извинения ветерану из администрации поступило только после новогодних праздников. Это произошло после публикации Кравцовой в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря российской вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране осталось 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

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