Японский отель «поувольнял» половину роботов

Токио, , 03:46 — REGNUM Половина роботов, задействованных в работе гостиницы Henn-na (Япония), была отстранены от обслуживания клиентов из-за плохой производительности, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет об отеле сети Henn-na, расположенном в Японии. Именно это гостиница прославилась как самая передовая за счет введения в 2015 году нового персонала — роботов.

Теперь владельцы, убедившись в том, что человека техника заменить не в состоянии, убрали больше ста роботов (всего их было 243). О недовольстве постояльцев стало известно из книги жалоб.

В качестве примера приводятся несколько должностей, с которыми не справились роботы: ассистент, который не мог хорошо исполнить просьбы посетителей, помощник, неверно распознававший храп постояльцев, принимая его за сигнал к активации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Токио начало работать кафе «DAWN ver.β» с роботами-официантами.

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