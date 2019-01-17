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СМИ узнали, кто будет представлять Россию на «Евровидении-2019»

Общество

Сергей Лазарев может повторно принять участие в популярном песенном конкурсе

Москва, 17 января 2019, 00:04 — REGNUM  Представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» будет певец Сергей Лазарев. Об этом 16 января сообщает портал Super.

Отмечается, что в гастрольном графике артиста все расписано до конца апреля, однако в мае у него пока не значится пока ни одного выступления.

«В пользу Сергея говорит и его желание взять реванш на конкурсе, где три года назад он был в шаге от победы», — говорится в материале.

По информации источников издания, готовить Сергея Лазарева к конкурсу вновь будет команда Филиппа Киркорова, в которую входят композиторы и хореографы из Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лазарев уже назывался в числе претендентов на участие в «Евровидении-2019» от России наряду с такими артистами, как Александр Панайотов, Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова.

Напомним, что Лазарев принимал участие в «Евровидении» в 2016 году. Тогда на конкурсе, проходившем в Стокгольме, он занял третье место.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы претенденты на участие в «Евровидении-2019» от России

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Конкурс «Евровидение»
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