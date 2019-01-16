Владимир Путин ждёт предложений по мемориалу в Магнитогорске

Москва, , 18:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин ожидает предложений по судьбе площадки на месте обрушения в Магнитогорске седьмого подъезда десятиэтажного дома. Об этом он заявил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому 16 января на совещании с членами правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Представьте, пожалуйста, Ваши предложения по поводу того, что может быть сделано на этом месте: или новое строительство, либо парк сделать, еще что-то, но вам виднее на месте, виднее жителям города, этого микрорайона, мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте сносимых сейчас седьмого и восьмого подъездов власти не планируют никакого строительства. В планах — создание благоустроенной площадки и мемориала. С инициативой открыть на месте трагедии мемориал выступили местные жители. Власти их в этом поддержали.

Добавим также, что уже появились первые предложения от скульпторов и художников. Так, согласно одному из проектов, на месте обрушения подъезда мемориал может быть создан в виде цветка. Также среди предложений — поместить на одной из стен десятиэтажки 39 взлетающих птиц (по количеству погибших), а также имена жертв трагедии.

Напомним, ранее власти собирались расселить жильцов только седьмого и восьмого подъездов. Жители пятого, шестого, девятого и десятого были отселены временно, на срок демонтажа. Однако 16 января Владимир Путин поручил Дубровскому расселить весь дом. К нему обратились жители Магнитогорска, и к их просьбе президент отнёсся с пониманием.

Расселение всего дома потребует примерно 1,3 млрд рублей. Средства на эту задачу выделят из федерального и областного бюджетов, также Владимир Путин надеется на то, что поможет Магнитогорский металлургический комбинат.