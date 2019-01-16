Среда, 16 Января 2019 года
18:32:05 МСК

После революции в Армении имя Никол стало популярней в пять раз

Общество

После «бархатной революции» в Армении в апреле 2018 года, именем Никол детей называли почти в пять раз чаще, чем в течение всего 2017 года

После революции в Армении имя Никол стало популярней в пять раз
© ИА REGNUM
Никол Пашинян

Ереван, 16 января 2019, 18:31 — REGNUM  В Армении в период с апреля по декабрь 2018 года имя Никол (так зовут премьер-министра Армении Никола Пашиняна) дали 14 новорожденным, сообщает panarmenian.net со ссылкой на Агентство записи актов гражданского состояния. Отмечается, что в 2017 году именем Никол были названы всего три ребёнка.

После «бархатной революции» этим именем детей называли почти в пять раз чаще, чем в течение всего 2017 года.

После криминализации Францией отрицания Геноцида армян один из граждан Армении назвал сына Саркози в честь тогдашнего президента Франции Николя Саркози. А в одном из сел Лорийской области Армении семейная пара назвала сына, рожденного после 11 дочерей, Зоров (в переводе с армянского — с трудом).

В 2017 году (итоги 2018 года пока не подведены) самым распространенным именем для мальчиков в Армении был Давид, для девочек — Наре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Армении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить