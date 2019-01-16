Толстой призвал подумать, как спасать Бойко

Москва, , 18:26 — REGNUM В Госдуме возмущены решением о высылке на Украину журналистки Елены Бойко.

«Сегодняшняя развязка истории с украинской журналисткой Еленой Бойко — это просто хамство! Насильственной высылкой из России ей фактически подписали приговор на Украине. Мне страшно представить, что её теперь может ждать», — написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Он считает, что к каждому случаю следует подходить индивидуально.

«Женщину попросту отдали на растерзание украинской репрессивной машине», — возмущен парламентарий.

Негодование вице-спикера Госдумы вызвало то, что российские пограничники на пункте пропуска отказались принимать от Бойко заявление о предоставлении политического убежища, что предусмотрено Федеральным законом «О беженцах».

«Но, к сожалению, ситуация носит системный характер. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы все ждём вступления в силу закона об упрощённом получении гражданства РФ для соотечественников. Но главное сейчас — подумать, как спасать Елену Бойко», — подчеркнул Толстой.

По словам адвоката Бойко, журналистка сейчас находится в Харькове, а украинские правоохранители собираются арестовать ее и отправить во Львов, где против нее возбуждено уголовное дело.

В середине декабря 2018 года Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5 тыс. рублей и постановил выдворить ее за пределы страны. В суде журналистка заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться обратно. Бойко приехала в Россию для работы в качестве эксперта, но не оформила трудовой патент.